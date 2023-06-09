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وزارة المالية الروسية تكشف بيانات نفقات المشاريع الوطنية

9
JUNE
2023
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أظهرت بيانات لوزارة المالية الروسية أن نفقات الميزانية الروسية على المشاريع الوطنية فيما يخص قطاعات العلوم والجامعات والثقافة والديموغرافيا بلغت 1.15 تريليون روبل (14 مليار دولار).

وأوضحت وزارة المالية الروسية في قناتها على “التلغرام” أنه “اعتبارا من 1 يونيو، بلغت نفقات الميزانية الروسية لتنفيذ المشاريع الوطنية 1.15 تريليون روبل أي ما يعادل (14 مليار دولار)، مما يعني 38.4% من مخصصات الميزانية المخطط لها”.

وقالت الوزارة “وفقا للبيانات الأولية، فإن نفقات الميزانية الفيدرالية لتنفيذ المشاريع الوطنية حتى 1 يونيو 2023، بلغت 1150.4 مليار روبل، أو 38.4% من مخصصات الميزانية المخطط لها”.

كما أشارت الوزارة لأعلى مؤشرات الأداء في المشاريع الوطنية فيما يخص قطاع “العلوم والجامعات” (65.2%)، وقطاع “الثقافة” (63.4%)، وقطاع “الديموغرافيا” (46.4%).

وأضافت أن مستوى تنفيذ المشروع الوطني فيما يخص قطاع “البيئة” بلغ 42.6% ، والمشروع الوطني في قطاع “المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم المبادرات الفردية” بلغ 28.7% ، أما المشروع الوطني لقطاع “التعليم” فبلغ 32.8%.

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