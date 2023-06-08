بسبب ملابسهم اليهوديّة.. منع دخول وفد إسرائيليّ إلى الأراضي الأردنيّة

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منعت السلطات الأردنية، أول أمس الثلاثاء، وفدًا إسرائيليًا من الدخول إلى المملكة، ورفضت السماح لمن يرتدون الزي اليهودي بدخول البلاد.

وذكرت القناة الإسرائيلية السابعة، أنّ السلطات الأردنيّة رفضت دخول وفد إسرائيلي تعليمي للمملكة، حيث لم تسمح للوفد بالدخول ولمن يرتدون الزي اليهودي.

وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني في نسختها الإنجليزية، أن الواقعة كانت عند معبر رابين، أو ما كان يطلق عليه معبر “وادي عربة” في مدينة إيلات، وهو المعبر الحدودي بين إسرائيل والأردن، مع مدينة العقبة الأردنية، حيث حاول وفد من قادة البلديات الإسرائيلية دخول المملكة.

وكان من بين الحضور في الوفد الإسرائيلي، المدير العام لبلدية موديعين عيليت، والمدير العام لمجلس بنيامين الإقليمي في السامرة، وهم رؤساء بلديات أو مستوطنات في الضفة الغربية، حيث طلبوا دخول الأردن في جولة تعليمية، لكن مسؤولي الحدود الأردنية أمروا أعضاء الوفد برفع قمصانهم بهدف التأكد من كون أعضاء الوفد يرتدون أي ملابس يهودية دينية أم لا.

وأفادت القناة العبرية بأن السلطات الأردنية سمحت للمشاركين من الوفد الإسرائيلي الذين لم يرتدوا زيًا يهوديًا محددًا، مثل “الكيباه” أو غطاء الرأس، أو “الطاليت” ويوضع على الكتف، بعبور الحدود المشتركة، بينما تم منع دخول أولئك الذين كانوا يرتدون ملابس دينية.

من جانبها، أوضحت صحيفة “يسرائيل هايوم” العبرية أن المسؤولين الأردنيين حاولوا بشتى الطرق التأكد من عدم دخول الوفد الإسرائيلي بأي رموز أو علامات دينية داخل المملكة، وأن الشخصيات التي سُمح لها بالدخول تم التأكد من عدم إحضارهم لأي رموز دينية يهودية.