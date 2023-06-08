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الاتحاد الأوروبي يدرس تغريم الدول التي ترفض إعادة توطين اللاجئين!

8
JUNE
2023
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أفادت وكالة "آكي" الإيطالية بأن الاتحاد الأوروبي يناقش تحديد غرامة قيمتها 20 ألف يورو (نحو 22 ألف دولار) مقابل كل طلب لجوء يتم رفضه من إحدى الدول داخل الاتحاد.
ونقلت عن مصدر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، على هامش اجتماع مجلس الشؤون الداخلية في لوكسمبورغ، "إن هذه الغرامة تدفعها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي ترفض استقبال اللاجئين الذين يتم نقلهم من دول أخرى تتعرض لضغوط بسبب موجات الهجرة غير الشرعية".

 

وتكون قيمة الغرامة التي يجري مناقشتها هي 20 ألف يورو، وهي قيمة مقترحة يتم على أساسها تحديد المبالغ المالية التي يجب على الدول دفعها عندما ترفض استقبال عدد معين من اللاجئين الذين يتم ترحيلهم من دولة أوروبية أخرى.
ولفت المصدر الدبلوماسي إلى أن هذا المقترح لا يزال مفتوحا للنقاش، إضافة إلى نقاط أخرى تتعلق بالدولة التي تستقبل اللاجئين.

 

 
 
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