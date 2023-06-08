كارثة نووية آتية.. توقعات مرعبة للعرافة العمياء الشهيرة

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رغم رحيل العرافة البلغارية العمياء بابا فانجا منذ ما يزيد عن ربع قرن لاتزال تنبؤاتها تحظى باهتمام كبير فى كل مكان بالعالم، ومع نهاية العام 2023 يبحث الكثيرون عن تنبؤاتها الخاصة كعادة كل سنة، ويبدو أن العرافة الشهيرة تركت تنبؤات مثيرة للعام الجديد.

فقد استقطبت بابا فانغا، خلال السنوات الماضية الآلاف من الأتباع، لاسيما بعد أن “صحت توقعاتها المتعلقة بأحداث الـ 11 من سبتمبر في الولايات المتحدة”، وفق ما يزعم محبوها.

تتوقع بابا فانجا، أن تستخدم دولة كبرى أسلحة بيولوجية خلال العام 2023 بما ينبأ بحرب عالمية ثالثة، وتتزامن هذه النبؤة مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التى بدأت فى 24 فبراير، والتى حذر خلالها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بالفعل من استخدام الأسلحة النووية عدة مرات، لذلك هناك تخوفات كبير من تحقق هذه النبؤة فى ظل توتر الأوضاع دون التواصل إلى اتفاق للسلام حتى الآن،

كما أشارت إلى أن عدة دول ستتأثر بهذا الانفجار جراء انتشار الأمراض الخطيرة.

تتنبأ هنا العرافة الشهيرة بقتل آلاف الأشخاص بسبب إجراء دولة كبيرة لأبحاث حول الأسلحة البيولوجية على البشر، ومع ذلك، فى هذه المرحلة من الزمن، تحظر اتفاقية الأسلحة البيولوجية التابعة للأمم المتحدة إجراء هذه الأنواع من التجارب.

وذكر توقع آخر كيف سيكون هناك انفجار نووى فى آسيا من شأنه أن يطلق غيومًا سامة تغطى قارة آسيا، مما يؤدى إلى إصابة العديد من البلدان بأمراض خطيرة، ويقال إن بابا فانجا توقعت انفجارًا محتملاً لمحطة طاقة نووية من بين نبوءاتها العديدة لعام 2023، وستكون هذه النبوءة مخيفة مع تزايد مخاوف قادة الدول بشأن كارثة نووية فى أوكرانيا، حيث لا تزال روسيا تسيطر على محطة الطاقة النووية Zaporizhzhya (ZNPP) مع استمرار الحرب حولها.

ويأتى هذا التنبؤ بعد توقعاتها المزعومة السابقة لكارثة تشيرنوبيل، وقد يؤدى خطأ بسيط فى المصنع من قبل المحتلين الروس إلى كارثة سيكون لها عواقب وخيمة على العديد من الدول الأوروبية.

أيضًا، أدعت بابا فانجا أن مدار الأرض سيتحول بطريقة ما فى عام 2023، وعلى الرغم من عدم تقديم تفاصيل، أيا كان هذا التغيير، فقد يكون له تداعيات كارثية إذا حدث، لأن الكوكب متوازن، حتى تعديل بسيط يمكن أن يؤدى إلى عواقب غير مرغوب فيها ومدمرة للغاية للمناخ ومستويات سطح البحر بشكل خطير.