حراس الأمن في مطار هيثرو بلندن يصعدون إضرابهم بسبب الأجور

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أكدت أكبر نقابة عمالية في بريطانيا، اليوم الأربعاء، إن موظفي الحراسة الأمنية في مطار هيثرو بلندن، الأكثر ازدحاما في أوروبا، سيصعدون إضرابهم بسبب الأجور خلال أشهر الصيف المزدحمة.

وأشارت نقابة "يونايت - الوحدة" إن "أكثر من 2000 عضو سيضربون عن العمل لمدة 31 يوما من 24 يونيو إلى 27 أغسطس"، وهي خطوة قد تسبب اضطرابا كبيرا في سفر ملايين الأشخاص الذين يمرون عبر مطار هيثرو خلال موسم السفر الصيفي.

يذكر أن موظفي الحراسة الأمنية ينظمون إضرابات في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك أثناء عطلة عيد الفصح وتتويج الملك تشارلز الثالث، وهي الإضرابات التي تقول إدارة مطار هيثرو لم تسفر عن "أي تأثير" على حسن إدارة المطار.

كما أكد الأمين العام لنقابة "يونايت" شارون غراهام، إن "النقابة تعلن إخطارا لمطار هيثرو بأن الإضراب في المطار سيستمر حتى يقدم عرضا عادلا لأجور عماله... بالتأكيد، سيتلقى أعضاؤنا دعم النقابة الثابت في هذا النزاع".

وأوضحت النقابة أن "موظفي الحراسة الأمنية رفضوا عرضا من مطار هيثرو بأداء مدفوعات بنسبة 10.1%"‎، كما أوضحت أن "أبحاثها الداخلية تظهر أن متوسط أجور العاملين في مطار هيثرو انخفض بنسبة 24% عن القيمة الحقيقية منذ عام 2017".