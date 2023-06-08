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"بوليتيكو": المدعي العام الأمريكي يبلغ ترامب بفتح تحقيق جنائي ضده بسبب الوثائق السرية

8
JUNE
2023
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أبلغ المدعون العامون الأمريكيون الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بفتح تحقيق جنائي ضده، حسبما كتبت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصدر.
 
كبير موظفي ترامب يدلي بشهادته أمام المحكمة حول "الوثائق السرية"
ووفقا للصحيفة: "أخطر المحامون الفيدراليون الرئيس السابق دونالد ترامب كتابيا بأنه يخضع لتحقيق جنائي".
 
وبحسب قناةABC News، فإن التحقيق مرتبط بتخزين وثائق سرية من قبل السياسي.
 
ونشر ترامب في وقت سابق على شبكة Truth Social الاجتماعية، رسالة تفيد بأن أحدا لم يبلغه بالتهم الموجهة إليه وأنه "لم يرتكب أي خطأ".
 
ويوم الاثنين، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن محاميّ الرئيس السابق، كانوا يناقشون قضية التعامل غير السليم مع الأوراق السرية في وزارة العدل. وبحسب الصحيفة، وصل محامو السياسي إلى الوزارة لإقناع السلطات بعدم توجيه اتهامات ضد موكلهم.
 
يذكر أن مراقبين يرون أن هذه القضية وغيرها قد تمنع عودة ترامب لولاية ثانية في البيت الأبيض.
روسيا اليوم
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