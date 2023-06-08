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موظفو هيئة الإذاعة البريطانية ينفذون إضرابا لـ48 ساعة

8
JUNE
2023
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أعلن الاتحاد الوطني للصحافيين في بريطانيا، أن موظفي هيئة الإذاعة البريطانية BBC، سينفذون إضرابا لمدة 48 ساعة بسبب خلاف حول تخفيضات الخدمات الإذاعية المحلية في إنجلترا.
 
وقال الاتحاد الوطني للصحفيين إن 1000 من الموظفين، سيتوقفون عن العمل اليوم الأربعاء وغدا الخميس، وذلك احتجاجا على خطط الـBBC "لتقليص خدمات الإذاعة المحلية بشكل كبير" في جميع أنحاء إنجلترا.
 
ويأتي هذا الإضراب في أعقاب إضراب صحفي قام به صحفيون في مارس.
 
وأفاد الاتحاد بأن المفاوضات مع هيئة الإذاعة البريطانية "توقفت"، وأن المقترحات فشلت في معالجة مخاوف النقابة بشأن تأثير تقليص الخدمات المحلية، وزيادة البرامج المشتركة.
 
وقال بول سيغيرت، منظم البث الوطني في الاتحاد: "الصحفيون يبدأون إضرابا دفاعا عن الخدمات التي تقدرها المجتمعات في جميع أنحاء البلاد"، مؤكدا "أننا لا نعارض التغيير داخل هيئة الإذاعة البريطانية، لكننا نعتقد أن الطريقة التي يتم بها تطبيق استراتيجية Digital First ستدمر الوصول إلى خدمات الإذاعة المحلية التي يعتمد عليها الكثيرون".
 
وأضاف: "يدور هذا الإضراب الذي سيستمر لـ48 ساعة حول الصحفيين الذين يدافعون عن خدمات الإذاعة المحلية، وقد احتشد الجمهور وراء الأعضاء في معركتهم للحفاظ على الإذاعة المحلية".
 
من جهته، قال متحدث باسم BBC: "نحن نتفهم أن هذه فترة تغيير صعبة للعديد من الزملاء وسنواصل دعم كل من يتأثر بالخطط لتعزيز خدماتنا المحلية عبر الإنترنت عبر الأخبار والصوت"، مبينا أن "هدفنا هو تقديم خدمة محلية عبر التلفزيون والراديو وعبر الإنترنت تقدم قيمة أكبر لعدد أكبر من الناس في المجتمعات المحلية".
 
وأشار إلى أنه ""بينما تؤثر الخطط على الأدوار الفردية، فإننا نحافظ على استثمارنا العام في الخدمات المحلية ونتوقع أن يظل المستوى العام لموظفينا التحريري في جميع أنحاء إنجلترا دون تغيير".
روسيا اليوم
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