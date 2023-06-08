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فيديو "صادم"... عاصفة "تقذف" طفل من على علو 20 قدمًا!

8
JUNE
2023
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لقطات صادمة أظهرها مقطع فيديو لطفل داخل كرة عملاقة يطير في الجو على علو 20 قدمًا ومن ثم يسقط أرضا.

ويُظهر الفيديو أطفالًا يلعبون داخل كرات ضخمة شفافة قابلة للنفخ في بركة للماء، عندما ظهر الصبي الصغير فجأة على مرمى البصر وهو يحلق فوق الأشجار.

ويظهر الموظفون يتدافعون للحاق به. وقال أحد المتفرجين: "كانت هناك عاصفة من الرياح، حملت الكرة العملاقة من بركة المياه والصبي بداخلها. ثم هبطت على دراجة".

وقال متحدث باسم شرطة ميرسيسايد في بريطانيا بحسب ما ذكرت "ديلي ميل": "في حوالي الساعة الثانية بعد الظهر، أفيد أن صبيًا يبلغ من العمر تسع سنوات أصيب بجروح في مهرجان في الهواء الطلق في فيكتوريا بارك. تم نقله إلى المستشفى بواسطة طيارة إسعاف لتلقي العلاج من إصاباته، وتحقق الشرطة في سبب الحادث".

وتبين أن كرة عملاقة ثانية سحبتها العاصفة أيضًا في الهواء لكن الطفل بداخلها لم يصب بأذى.

وقالت شرطة ميرسيسايد: "نناشد للحصول على معلومات بعد إصابة طفل بجروح خطيرة اليوم في ساوثبورت. كان الولد داخل كرة قابلة للنفخ على بحيرة، طارت بشكل غير متوقع في الهواء قبل أن تهبط على العشب. كما طارت كرة ثانية تحتوي على طفل آخر في نفس الوقت، ولكن لحسن الحظ لم يصب هذا الطفل بأذى".

وأضافت الشرطة: "نقل الطفل البالغ من العمر تسعة أعوام إلى المستشفى بواسطة طيارة إسعاف جوية لتلقي العلاج من إصاباته. لا يزال في المستشفى في هذا الوقت. نحن الآن نناشد أي شخص قد يكون قد التقط صورًا أو مقاطع فيديو للحادث من فضلك الاتصال لمساعدتنا في تحديد ظروف ما حدث".

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