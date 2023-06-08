إعترف بتعاطي المخدرات... الأمير هاري يواجه معركة جديدة!

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حث محافظ أميركي القاضي الفيدرالي، الثلاثاء، على إصدار أوامر بالكشف عن سجلات الهجرة للأمير البريطاني هاري، الذي حصل على تأشيرة رغم الإعتراف في مذكراته بتعاطي المخدرات.

ويسعى محامو مؤسسة "Heritage"،ومقرها واشنطن، إلى الإفراج عن السجلات من وزارة الأمن الداخلي "DHS" بموجب قانون حرية المعلومات "FOIA".

وقال صموئيل ديوي، أحد محامي المؤسسة، في الجلسة: "من الواضح أن هذه قضية تتعلق بالأمير هاري، لكن الأمر يتعلق حقاً بوزارة الأمن الداخلي وإمتثالها للقانون."

وكان الأمير هاري، البالغ من العمر 38 عامًا، في المحكمة العليا في لندن يوم الثلاثاء يشكو من التغطية الإعلامية التي تعرض لها من الصحافة البريطانية.

وفي الشكوى التي تم الإستماع إليها في المحكمة الجزئية الأميركية، أشارت مؤسسة "Heritage" إلى أن هاري "اعترف علناً بالعناصر الأساسية لعدد من جرائم المخدرات في كل من الولايات المتحدة وخارجها".

وجاء في الشكوى: "يمنع قانون الولايات المتحدة عموماً مثل هذا الشخص من دخول الولايات المتحدة".

وقالت المؤسسة إن هناك "إهتمامًا جماهيرياً وصحافياً واسعاً" بالقضية، مشيرةً إلى أن "مشاهير آخرين مثل نجم كرة القدم الراحل مارادونا والمغنية الراحلة إيمي واينهاوس مُنعوا من دخول الولايات المتحدة بسبب تعاطي المخدرات في الماضي".

وقالت الحكومة في ردها إنه بينما "قد يكون هناك بعض الإهتمام العام بالسجلات المطلوبة" ، فإنها غير مقتنعة في الوقت الحالي بوجود حاجة ملحة لنشر السجلات. كما رفض فرعين من وزارة الأمن الداخلي في السابق الإفراج عن ملف هجرة الأمير دون موافقته.

وبدوره، أعطى القاضي كارل نيكولز مهلة لوزارة الأمن الداخلي أقصاها 13 حزيران لتقديم ردّ على طلب السجلات.