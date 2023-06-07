الرئيس الإيراني يزور فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا اعتبارًا من الأحد

A + A -

يزور الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، اعتبارًا من الأحد، فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا، بهدف تعزيز علاقات طهران مع هذه "الدول الصديقة" الثلاث الواقعة في أميركا اللاتينية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار "التفاعلات الدولية واستمرارًا لسياسة تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة ورفع مستوى التعاون الاقتصادي والسياسي والعلمي" بين إيران وهذه الدول، حسبما ذكرت وكالة إرنا للأنباء.



ولم تقدّم طهران تفاصيل حول برنامج هذه الجولة الأولى لرئيسي في أميركا اللاتينية منذ انتخابه رئيسًا للجمهورية الإسلامية في العام 2021 في حين تسعى طهران إلى إيجاد حلفاء جدد لها على الساحة الدولية.



وفي السنوات الأخيرة، عززت إيران بشكل خاص علاقاتها مع فنزويلا التي يرأسها نيكولاس مادورو.



وكان مادورو قد استقبل في شباط وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان في كراكاس، وبحث معه ضرورة "توخي الحذر في الدفاع عن المصالح الوطنية في مواجهة ضغوط خارجية"، وفق الخارجية الإيرانية.