بالصورة- مراهق رسم شارباً على صورة لإردوغان...فأودع السجن!

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ذكرت تقارير حديثة أن السلطات التركية قامت الثلاثاء بتوقيف فتى يبلغ 16 عاماً واودعته الحبس الاحتياطي لرسمه شارباً على لافتة انتخابية عليها صورة للرئيس رجب طيب إردوغان.

وقالت العديد من وسائل الإعلام القريبة من المعارضة ومن بينها صحيفتا بيرغون وجمهورييت وقناة "خلق تي في" التلفزيونية الخاصة إنّ الفتى الذي ينحدر من بلدة مرسين، اتُّهم بتشويه اللافتة قرب منزله بقلم بعد أن رسم "شارب هتلر وكتب تعليقات مهينة".

ووفق وسائل الإعلام، فقد أوقف الفتى بعدما تمّ التعرف عليه من تسجيلات الكاميرات الأمنية. واستجوبته السلطات في منزله حيث ذُكر أنّه "أقرّ برسم الشارب" لكنّه نفى كتابة التعليقات المرفقة.

ومثُل الفتى أمام المدّعي العام الذي اتّهمه بـ"إهانة الرئيس" وأمر بحبسه احتياطياً في منشأة مجاورة للأحداث، وفق "خلق تي في".

وتُعدّ "إهانة الرئيس" في تركيا من بين أكثر الجرائم شيوعاً في تركيا وقد نجم عنها 16.753 إدانة العام الماضي.