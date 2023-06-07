living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصورة- مراهق رسم شارباً على صورة لإردوغان...فأودع السجن!

7
JUNE
2023
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ذكرت تقارير حديثة أن السلطات التركية قامت الثلاثاء بتوقيف فتى يبلغ 16 عاماً واودعته الحبس الاحتياطي لرسمه شارباً على لافتة انتخابية عليها صورة للرئيس رجب طيب إردوغان.

وقالت العديد من وسائل الإعلام القريبة من المعارضة ومن بينها صحيفتا بيرغون وجمهورييت وقناة "خلق تي في" التلفزيونية الخاصة إنّ الفتى الذي ينحدر من بلدة مرسين، اتُّهم بتشويه اللافتة قرب منزله بقلم بعد أن رسم "شارب هتلر وكتب تعليقات مهينة".

ووفق وسائل الإعلام، فقد أوقف الفتى بعدما تمّ التعرف عليه من تسجيلات الكاميرات الأمنية. واستجوبته السلطات في منزله حيث ذُكر أنّه "أقرّ برسم الشارب" لكنّه نفى كتابة التعليقات المرفقة.

ومثُل الفتى أمام المدّعي العام الذي اتّهمه بـ"إهانة الرئيس" وأمر بحبسه احتياطياً في منشأة مجاورة للأحداث، وفق "خلق تي في".

وتُعدّ "إهانة الرئيس" في تركيا من بين أكثر الجرائم شيوعاً في تركيا وقد نجم عنها 16.753 إدانة العام الماضي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   