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تحذير أوكراني من ألغام عائمة وأمراض بعد انهيار سد كاخوفكا

7
JUNE
2023
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حذر مسؤول أوكراني كبير، اليوم الأربعاء، من خطر ألغام عائمة طفت على السطح بسبب الفيضانات، وكذلك من انتشار الأمراض والمواد الكيميائية الخطرة، بينما كان يتفقد الأضرار الناجمة عن انهيار سد كاخوفكا.

وقال أولكسندر كوبراكوف، نائب رئيس الوزراء، خلال زيارته لمدينة خيرسون على نهر دنيبرو، إن أكثر من 80 منطقة سكنية تضررت من الكارثة التي تبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بالوقوف وراءها.

وتنفي موسكو مسؤوليتها في تفجير السد، لكنها تنفذ حملة ضربات جوية على نظام الطاقة الأوكراني، وتقول كييف إن البنية التحتية لسدود أخرى تضررت.

وألقى كوبراكوف باللوم على روسيا في انهيار السد قائلا "فعلوا ذلك من أجل الإفساح في المجال أمام القوات في هذا الاتجاه من خلال إغراق هذا الجزء من خط المواجهة".

واتهمت روسيا أوكرانيا بتخريب السد لصرف الانتباه عن هجوم مضاد جديد قالت إنه "متعثر".

وقال كوبراكوف للصحافيين "المياه تقلقل الألغام التي زرعت في وقت سابق وتسبب انفجارها".

وأضاف أنه نتيجة للفيضانات، تنتشر الأمراض المعدية والمواد الكيميائية في المياه.

وأشار إلى أن أوكرانيا خصصت 120 مليون هريفنا (3.25 ملايين دولار) لتأمين إمدادات المياه في ميكولايف في جنوب البلاد، كما تم تخصيص 1.5 مليار هريفنا لإعادة بناء أنظمة إمدادات المياه التي دمرها الفيضان.

وقال إن السلطات الأوكرانية أجلت سكان 24 منطقة غمرتها مياه الفيضانات، وإن المياه غمرت كذلك 20 منطقة سكنية على الأقل في الأراضي التي تحتلها القوات الروسية.

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