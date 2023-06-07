الأمير هاري في المحكمة: واجهت عداء من الصحافة منذ ولادتي

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شن الأمير هاري هجوما ضاريا على الصحافة التي وصفها بـ"الحقيرة" يوم الثلاثاء، وألقى باللوم على الصحف الشعبية في تدمير فترة مراهقته وعلاقاته اللاحقة حيث قدم أدلة لمدة خمس ساعات تقريبا في دعواه ضد ناشر صحيفة شعبية.

وأصبح هاري أول فرد رفيع المستوى من الأسرة المالكة البريطانية يظهر في موقع الشاهد منذ أكثر من قرن.

وقال الأمير، وهو الخامس في الترتيب على عرش بريطانيا، إن فكرة تدخل الأشخاص بشكل غير قانوني في الحياة الخاصة لوالدته الراحلة الأميرة ديانا جعلته "يمرض جسديا".

ويقاضي هاري مع 100 شخص آخر، صحف مجموعة ميرور (إم.جي.إن)، ناشرة ديلي ميرور وصنداي ميرور وصنداي بيبول، في المحكمة العليا في لندن بسبب مزاعم بجمعها معلومات بين عامي 1991 و2011 بشكل غير قانوني.

ثمن أسرار العائلة الملكية

وأكد الابن الأصغر للملك تشارلز في مذكرة مؤلفة من 50 صفحة وساعات من الاستجواب من محامي (إم.جي.إن) أندرو غرين، إنه كان مستهدفا منذ عام 1996 حين كان تلميذا، مضيفا: "واجهت عداء من الصحافة منذ ولادتي".

وشدد هاري على أن الصحافة حاولت تدمير علاقاته مع صديقاته، وحملها مسؤولية انفصاله عن تشيلسي ديفي، وفي تقلص دائرة أصدقائه، ونوبات الاكتئاب والبارانويا.

جدير بالذكر أن محاكمة مجموعة ميرور غروب التي تستمر سبعة أسابيع، بدأت الشهر الماضي.