عطل خطير يجبر طائرة هندية على تحويل مسارها إلى روسيا

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تم تحويل رحلة تابعة لشركة طيران الهند كانت متجهة من نيودلهي لسان فرانسيسكو، إلى روسيا بعد أن أصيبت بخلل في المحرك.

وقال مسؤولون في شركة الطيران إن الطائرة هبطت بسلام في ماغادان، وكانت الطائرة تقل 216 راكبا و 16 من أفراد الطاقم.

وقال المتحدث باسم الخطوط الجوية الهندية إن رحلة الخطوط الجوية الهندية AI173 التي كانت متجهة من نيو دلهي إلى سان فرانسيسكو واجهت مشكلة فنية في أحد محركاتها.

وأضاف المتحدث: "يتم تزويد الركاب بكل أنواع الدعم على الأرض وسيتم تزويدهم بخيارات بديلة للوصول إلى وجهاتهم في أقرب وقت ممكن، تخضع الطائرة لفحوصات إلزامية على الأرض".