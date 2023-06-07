كوريا الشمالية.. منظمة شبابية تتبرع بقاذفات صواريخ متعددة إلى الجيش

A + A -

أفادت وسائل إعلام رسمية بأن منظمة شبابية كورية شمالية كبرى تبرعت بقاذفات صواريخ متعددة للجيش بمناسبة الذكرى الـ 77 لتأسيسها.

وقدم الاتحاد الكوري للطفل التبرع في حفل أقيم في بيونغ يانغ بعد مشاركته في حركة عمالية تهدف إلى المساعدة في تأمين الأسلحة، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية (KCNA).

وقالت وكالة الأنباء إن قاذفات الصواريخ التي تم التبرع بها تحمل اسم "سونيون" أي صبي باللغة الكورية، وتم إرسالها إلى الوحدات العسكرية للبلاد بعد الاحتفال. ولم تحدد تفاصيل أنظمة الأسلحة.

تم تأسيس الاتحاد الكوري للطفل في عام 1946، وهو منظمة شبابية للأطفال من عمر 7 إلى 14 عاما، ويعرف أن عدد أعضائها المعروفين بارتداء مناديل رقبة حمراء وصل إلى 3 ملايين.