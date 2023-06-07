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قتيلان في اطلاق نار خلال حفل توزيع شهادات طلاب ثانوية في الولايات المتحدة

7
JUNE
2023
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قُتل شخصان واصيب خمسة آخرون بجروح الثلاثاء في إطلاق نار خلال حفل توزيع شهادات طلاب ثانوية في ولاية فرجينيا بشرق الولايات المتحدة، بحسب الشرطة.

وأطلق المهاجم النار حوالى الساعة 17,00 (21,00 ت غ) أمام مسرح في ريتشموند، عاصمة فرجينيا، حيث كان طلاب من مدرسة ثانوية محلية يشاركون في حفل التخرج التقليدي، على ما أعلن للصحافيين رئيس شرطة المدينة بالنيابة، ريك إدواردز.

وكشف أن طالبًا في المدرسة يبلغ 18 عاما ورجلًا يبلغ 36 عامًا قُتلا وجرح خمسة آخرون، أحدهم في حالة حرجة.

وأوضح أن المشتبه به، وهو شاب يبلغ 19 عامًا، لاذ بالفرار لكن تم توقيفه بعد فترة وجيزة وستوجه إليه تهمة القتل.

ولم يحدد مسؤول الشرطة دوافع مطلق النار، لكنه اشار إلى أن المشتبه به يعرف على الأقل أحد الضحايا. وتم العثور على مسدسات عدة في المكان.

وفي الولايات المتحدة، يتخطى عدد قطع الأسلحة النارية عدد السكان.

كما أن البلاد تسجّل أعلى معدّل للوفيات المرتبطة بالأسلحة بين الدول المتطورة: 49 ألفا في العام 2021 مقابل 45 ألفا في العام السابق.

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