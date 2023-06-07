كبير موظفي ترامب يكشف المستور بشأن "الوثائق السرية"

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ذكرت وسائل إعلام أميركية، الثلاثاء، أن آخر رئيس لموظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس دونالد ترامب، مارك ميدوز، أدلى بشهادته أمام هيئة محلفين اتحادية كبرى تستمع إلى أدلة في التحقيقات، التي يقودها مكتب جاك سميث المستشار الخاص الذي عينه وزير العدل.

وليس من الواضح ما إذا كان ميدوز قد أدلى بشهادته فيما يتعلق بمساعي ترامب للتشبث بالسلطة بعد خسارته انتخابات 2020، بما في ذلك الكونغرس أثناء التصديق على نتائج الانتخابات، أو القضية المتعلقة بتعامل ترامب مع مئات الوثائق السرية بعد أن ترك منصبه وما إذا كان قد عرقل جهود استعادته، أو القضيتان معا.

لكن مصادر أكدت لشبكة "آيه بي سي نيوز" أن ميدوز أجاب على أسئلة بشأن جهود ترامب لإلغاء انتخابات 2020 وسوء تعامل الرئيس السابق مع الوثائق السرية التي احتفظ بها.

وعند سؤاله رفض محامي ميدوز، التعليق على ما إذا كان ميدوز قد أدلى بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى، مؤكدا التزام موكله بإبلاغ الحقيقة عندما يكون عليه التزام قانوني للقيام بذلك.

ومع ظهور تقارير عن حضور شاهد تلو الآخر إلى هيئة المحلفين الكبرى أو إجراء مقابلات مع محققين اتحاديين، ظل ميدوز بعيدا عن الأنظار إلى حد كبير.

ويعتقد بعض مستشاري ترامب، أنه يمكن أن يكون شاهدا مهما في التحقيقات، خاصة وأن الرئيس السابق طرح في عدة مناسبات سابقة أسئلة على مساعديه بشأن "أداء" ميدوز، حسب مطلعين على الأمر.

وقد كان مارك ميدوز حاضرا في لحظات محورية قبل وبعد انتخابات 2020، مطلعا على العديد من المعلومات المهمة.

الأمر الذي أكدته عدة رسائل نصية أحالها ميدوز لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول، التي شكلها مجلس النواب، قبل أن يقرر التوقف عن التعاون معها، لكن هذه الرسائل شكلت خريطة طريق في التحقيقات بحسب مصادر داخل مجلس النواب.

أما فيما يتعلق بقضية الوثائق، فقد قال شخصان مطلعان على الأمر، إن ميدوز كان مطلعا على الجهود التي تبذلها إدارة المحفوظات الوطنية لاستعادة ما يقرب من 20 صندوقا من المواد الرئاسية التي قيل للمسؤولين أن ترامب أخذها معه عندما غادر البيت الأبيض في يناير 2021.

وأن ميدوز كان أحد ممثلي ترامب لدى إدارة الأرشيف، وكان له دور ما في محاولة مناقشة الأمر مع الرئيس السابق.

وتشير المعلومات إلى أن مارك ميدوز قد يكون مرتبطا بدليل حيوي في التحقيقات، بعد أن كشف تسجيل صوتي لمقابلة أجراها ترامب مع شخصين يساعدان كبير موظفيه السابق في كتابة مذكرات عن سنواته في البيت الأبيض.