زيلينسكي يتّهم روسيا بتفجير سد كاخوفكا ويطالب برد فعل دولي

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طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العالم بالرد على هجوم سد كاخوفكا، محمّلا روسيا مسؤولية التفجير الذي أحدث فيضانات.

وقال زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي إن روسيا نفّذت "تفجيرا داخليا لهياكل" الموقع عند الساعة 02,50 بالتوقيت المحلي (23,50 ت غ).



وأضاف "هذا ليس إلا عملا إرهابيا روسيا واحدا. إنها جريمة حرب روسية واحدة"، متهما موسكو بارتكاب "إبادة بيئية".

وأكد أن "روسيا تخوض حربا ضد الحياة والطبيعة والحضارة... على روسيا مغادرة الأراضي الأوكرانية ويجب أن تتم محاسبتها بالكامل على إرهابها".