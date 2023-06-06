كوريا الجنوبية تعلن عن "تحالف نووي" مع الولايات المتحدة

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أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول ترقية التحالف مع الولايات المتحدة إلى "تحالف قائم على القوة النووية"، بموجب اتفاقه مع الرئيس جو بايدن لتعزيز التزام واشنطن بالردع النووي.

وقال يون خلال خطاب ألقاه الثلاثاء في يوم الذكرى في مقبرة سيئول الوطنية، "لقد تبنيت بالاشتراك مع بايدن إعلان واشنطن في أبريل، والذي يعزز بدرجة كبيرة تنفيذ الردع الموسع للأصول النووية الأمريكية"، مضيفا: "تمت ترقية التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الآن إلى تحالف يقوم على القوة النووية".

وأشار رئيس كوريا الجنوبية إلى أن كوريا الشمالية تعمل على تطوير قدراتها النووية والصاروخية، وقننت استخدام الأسلحة النووية، لافتا إلى أن "حكومة وجيش بلاده سيدافعان عن أرواح شعبنا وسلامته من خلال بناء موقف أمني صارم يقوم على تحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى".

كلام يون يأتي في إشارة إلى إعلان واشنطن الذي تم تبنيه في قمته مع بايدن في واشنطن في أبريل، والذي تضمن إجراءات لتعزيز التزام الولايات المتحدة بـ"الردع الموسع" للدفاع عن كوريا الجنوبية بكل ما لديها من القدرات العسكرية، بما في ذلك الأسلحة النووية.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي ألمح بوقت سابق إلى إمكانية مشاركة اليابان في "إعلان واشنطن"، لتوسيع الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الردع الموسع بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

من جهتها، اتهمت كوريا الشمالية في وقت سابق جارتها الجنوبية والولايات المتحدة واليابان بتدشين "تحالف" نووي ضدها.