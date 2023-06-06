مجزرة الهند فتحت الجراح.. هذه أسوأ حوادث القطارات بالعالم

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انتهت عمليات البحث والإنقاذ في الهند حيث لقي نحو 300 شخص حتفهم وأصيب أكثر من 900 بجروح في تصادم ثلاث قطارات، في أكثر حوادث القطارات مأساوية في هذا البلد منذ ما يفوق العشرين عاماً.

فقد أتى حادث الهند هذا في المرتبة 11 من حيث عدد الوفيات، لكن على مر السنين شهد العالم العديد من حوادث السكك الحديدية التي حصدت خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

وأدناه نسلط الضوء على أكثر 10 حوادث قطارات دموية وقعت على مستوى العالم

قطار "ملكة البحر" في سريلانكا

يعد حادث قطار "ملكة البحر" في سريلانكا، الناجم عن تسونامي المحيط الهندي في ديسمبر/كانون الأول 2004، أكبر كارثة قطار دموية في تاريخ السكك الحديدية، إذ أودى بحياة أكثر من 1700 شخص، بحسب موقع "The Federal"..

فقد غمرت المياه القطار المثقل بالحمولة الزائدة ودمرته موجتان على طول خط السكة الحديد الساحلي الجنوبي الغربي بالقرب من منطقة "تلواتا" حيث كان في طريقه من كولومبو إلى مدينة جالي الجنوبية.

مأساة قطار بيهار في الهند

إلى ذلك يعد حادث قطار بيهار في الهند في يونيو/حزيران 1981 من أكثر الحوادث مأساوية، حيث أودى بحياة حوالي 800 شخص.

ووقع الحادث عندما ضرب إعصار القطار الذي كان يعبر جسراً فوق نهر باجماتي بالقرب من مدينة منسي.

إثر ذلك خرج القطار عن القضبان وسقط في النهر مما أدى إلى مقتل مئات الأشخاص.

وكان القطار المكون من تسع عربات يقل قرابة 1000 راكب على الطريق بين Mansi وSaharsa، ويشتبه في أن القطار عانى من عطل في الفرامل أثناء الكارثة.

انحراف قطار في فرنسا

في موازاة ذلك، وفي ديسمبر/كانون الأول 1917، حدث انحراف قطار سان ميشيل دي موريان عن مساره في فرنسا، مما أدى إلى مصرع أكثر من 700 شخص.

ويعتبر هذا الحادث بمثابة كارثة السكك الحديدية الأكثر دموية في التاريخ الفرنسي.

حادث Ciurea في رومانيا

ووقعت كارثة سكة حديد Ciurea في رومانيا في يناير/كانون الثاني 1917، مما أدى إلى مقتل أكثر من 600 شخص.

ووقعت الكارثة عندما تعطلت فرامل القطار الذي يقل 1000 شخص وخرج عن مساره. وتم تحويل القطار إلى حلقة لمنع الاصطدام بقطار آخر في محطة Ciurea.

لكن لسوء الحظ، وبينما كان القطار ينزل على ضفة شديدة الانحدار بالقرب من المحطة بسرعة عالية، أدى الخروج عن المسار إلى نشوب حريق مدمر.

قطار غوادالاخارا في المكسيك

في يناير 1915، وقع حادث قطار غوادالاخارا في المكسيك، مما أدى إلى خسارة مأساوية لأكثر من 600 شخص. وحدثت الكارثة بسبب تعطل الفرامل أثناء هبوط القطار على منحدر حاد.

ونتيجة لعطل الفرامل، خرج القطار عن القضبان وسقط في واد قريب بالقرب من جوادالاخارا.

كارثة قطار أوفا بروسيا

وإلى روسيا، وقعت كارثة قطار أوفا في يونيو 1989 بالقرب من مدينة أوفا في الاتحاد السوفيتي آنذاك، مما أدى إلى مقتل 575 شخصاً.

ولا يزال هذا الحادث هو كارثة السكك الحديدية الأكثر دموية في التاريخ الروسي والسوفيتي.

حادث قطار بالفانو في إيطاليا

وقع حادث مأساوي بالقرب من Balvano في جنوب إيطاليا في مارس 1944، وأودى بحياة 520 شخصاً.

ويعتبر هذا الحادث أسوأ كارثة قطار في تاريخ البلاد، ويُعرف بأنه أحد أكثر حوادث السكك الحديدية غرابة في القرن.

ونتجت الكارثة عن غاز أول أكسيد الكربون المنبعث من المحركات البخارية للقاطرة رقم 8017 عندما تعطلت مع جميع السيارات على منحدر حاد داخل نفق أرمي.

وأنتج الفحم منخفض الجودة المستخدم في الموقع أول أكسيد الكربون السام، مما أدى إلى الوفيات.

حادث قطار توري ديل بييرزو بإسبانيا

وفي السياق ذاته، تسبب حادث قطار توري ديل بيرزو الذي وقع في يناير 1944، في وفاة أكثر من 500 شخص.

وقعت الكارثة بسبب حريق نجم عن اصطدام ثلاثة قطارات وقطار محرك متحرك بثلاث عربات وقطار فحم داخل نفق.

قطار أواش في إثيوبيا

تسبب حادث قطار أواش في مقتل ما يقرب من 400 شخص، ولا يزال أسوأ كارثة قطار في إفريقيا على الإطلاق.

فقد وقع الحادث في يناير 1985 بالقرب من بلدة أواش في إثيوبيا بسبب خروج قطار سريع عن مساره.

كارثة قطار العياط في مصر

وأخيراً، وقعت كارثة القطار بالقرب من العياط، على بعد 46 ميلاً من القاهرة في فبراير 2002، مما تسبب في مقتل 383 شخصاً.

وكان قطار الركاب الذي يسافر بين القاهرة والأقصر مكتظاً بالأشخاص في عربته الـ 11، ما أدى انفجار أسطوانة غاز الطهي في العربة الخامسة إلى نشوب حريق امتد إلى سبع عربات.