روسيا تحبط هجوما كبيرا جديدا

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قالت وزارة الدفاع الروسية في وقت مبكر من الثلاثاء إنها أحبطت هجوما أوكرانيا كبيرا بمنطقة دونيتسك وألحقت بالقوات الأوكرانية خسائر بشرية ضحمة ودمرت ثماني دبابات ليوبارد مع استمرار القوات الأوكرانية في القتال.

وقالت الوزارة على قناتها بتطبيق تيليغرام "القوات المسلحة والطيران الهجومي والتكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية بالإضافة إلى منظومات قاذفات اللهب ألحقت هزيمة كبيرة (بالقوات الأوكرانية)".

وأضافت الوزارة أن القوات الروسية دمرت 28 دبابة من بينها ثماني دبابات ليوبارد.

وفي كييف، قالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية على تطبيق تيليغرام إن نظم الدفاع الجوي تدخلت لصد غارات جوية على المنطقة في ساعة مبكرة من الثلاثاء.

وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف عبر تطبيق تيليغرام إن الانفجارات التي سُمعت في العاصمة الأوكرانية اليوم الثلاثاء كانت ناجمة عن تدخل نظم الدفاع الجوي لصد هجوم.