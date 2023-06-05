بلينكن أمام "أيباك": ايران لا تزال تشكل الخطر الاكبر على إسرائيل من وجهة نظر الادارة الاميركية

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اكد وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن الاثنين أن تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية واسرائيل يندرج ضمن المصالح الامنية للولايات المتحدة.

وقال بلينكن في خطاب أمام منظمة “أيباك” المؤيدة لاسرائيل في واشنطن: “لدى الولايات المتحدة مصلحة فعلية على صعيد الأمن القومي في إرساء تطبيع بين اسرائيل والسعودية”.

وكرر بلينكن أن ايران لا تزال تشكل الخطر الاكبر على إسرائيل من وجهة نظر الادارة الاميركية، ولن يسمح لها تاليا بامتلاك السلاح النووي.

واضاف: “اذا رفضت ايران سلوك طريق الدبلوماسية فكما كرر الرئيس بايدن بوضوح، (تبقى) كل الخيارات مطروحة لضمان عدم امتلاك ايران أسلحة نووية”.