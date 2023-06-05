نيكي هايلي: ترامب وديسانتيس ليسا صادقين مع الشعب

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انتقدت المرشحة الرئاسية الأمريكية الجمهورية نيكي هايلي، منافسيها الرئيس السابق دونالد ترامب وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، قائلة إن منافسيها الجمهوريين "ليسا صادقين مع الشعب".

نيكي هايلي: ترامب وديسانتيس ليسا صادقين مع الشعبترامب يتعهد بإنهاء "حق المواطنة"

وحذر ترامب الجمهوريين من تجنب إجراء أي تغييرات فورية على برامج الرعاية الطبية أو الضمان الاجتماعي، على الرغم من أن إدارته كانت تخطط بالفعل لخفض مزايا قسائم الطعام قبل أن يمنع القاضي هذه الخطوة في أكتوبر 2020.

ورفضت حملة ديسانتيس التعليق على موقفه من الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية في وقت سابق من هذا العام بعد أن استعرضت CNN الملاحظات التي أدلى بها في حملته الأولى في الكونغرس في عام 2012 قائلا إنه "سيتبنى" مقترحات لخصخصتها (جعلها تابعة للقطاع الخاص).

وتعليقا على ذلك، قالت هايلي: "أنا أعلم أن كلا من ترامب وديسانتيس قالا إنهما لن يتعاملا مع إصلاح الاستحقاقات... كل ما يفعلاه هو ترك الأمر للرئيس المقبل، وهذا يترك الكثير من الأمريكيين في مأزق".

وشددت على أن "الأمريكيين سئموا من السياسات الخلافية ويريدون أن يروا الحكومة تعمل لصالحهم مرة أخرى"، معتبرة أن "النبرة الأقل إثارة للانقسام تبدأ من الأعلى"، مشيرة إلى قرارها إزالة علم الكونفدرالية من مبنى الكابيتول بولاية ساوث كارولينا عندما كانت حاكمة في عام 2015 ردا على إطلاق النار الجماعي العنصري.

وانتقدت هايلي ترامب لتهنئته زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بعد انتخاب بلاده عضوا في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، قائلة: "كيم جونغ أون سفاح.. لا أعتقد أننا يجب أن نهنئ الديكتاتوريين".