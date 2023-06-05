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زعيم المعارضة الهندية يكثف حملة انتقاده للحكومة

5
JUNE
2023
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كثف زعيم المعارضة الهندية راهول غاندي حملة انتقاده لحكومة بلاده خلال خطاب ألقاه في نيويورك، داعيا الهنود في الولايات المتحدة للعودة إلى الوطن للدفاع عن الديمقراطية والدستور.
 
واتهم غاندي (52 عاما) رئيس الوزراء ناريندرا مودي وحزبه بهاراتيفا جاناتا بتقسيم البلاد والفشل في التركيز على قضايا هامة كالبطالة والتعليم.
 
وقال غاندي أمام حشد من حوالي 700 شخص خلال مؤتمر بمركز "جاكوب جافيتس" بمانهاتن إن "قيم الهند لا تعني أن تكون قبيحا ومتعجرفا وعنيفا".
 
يقوم غاندي بجولة في ثلاث مدن أمريكية تشمل إلقاء كلمة في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا، ونادي الصحافة الوطني بواشنطن.
 
في غضون ذلك، دعا قادة الكونغرس الأمريكي مودي لإلقاء كلمة خلال اجتماع مشترك للكونغرس هذا الشهر.
 
وقال كيفن مكارثي، رئيس مجلس النواب الأمريكي، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وقادة آخرون إن خطاب مودي "فرصة من أجل إظهار رؤيته لمستقبل الهند، والتحدث عن التحديات العالمية أمام واشنطن ونيودلهي".
 
راهول غاندي حفيد رئيسة الوزراء الهندية السابقة، إنديرا غاندي، وهو عضو في حزب المؤتمر الوطني الهندي.
 
ويعد غاندي المنافس الرئيسي لمودي في انتخابات عام 2024 المقبلة.
روسيا اليوم
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