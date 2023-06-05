البحرية الروسية تبدأ مناورات عسكرية ضخمة في بحر اليابان

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قالت وزارة الدفاع الروسية إن قوات أسطول المحيط الهادئ بدأت بتنفيذ مهام تدريبات عملياتية في مياه بحر اليابان وبحر أوخوتسك.

وقالت الوزارة: إن المناورات تأتي "وفقا لخطة تدريب هيئة أركان القيادة والسيطرة العسكرية لقوات أسطول المحيط الهادئ، في الفترة من 5 إلى 20 يونيو، في مياه بحر اليابان."

وأوضح البيان أن أكثر من 60 سفينة حربية روسية وسفينة دعم، ونحو 35 طائرة بحرية وأكثر من 11 ألف جندي من القوات البحرية يشاركون في تدريبات عسكرية.

وقالت الوزارة إنه في سياق الإجراءات العملية، ستقوم المجموعات التكتيكية البحرية، إلى جانب الطيران البحري، بالبحث عن غواصات العدو الوهمية وتعقبها، وإجراء تدريبات قتالية على الأهداف الأرضية والجوية، بما في ذلك إطلاق الصواريخ والمدفعية، بالإضافة إلى التدريبات التي تتعلق بالإمدادات اللوجستية للقوات في البحر.