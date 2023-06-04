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فولودين يطالب بالتحقيق في جرائم قتل جنود الجيش الأحمر في بولندا

4
JUNE
2023
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دعا رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، لجنة التحقيق والنيابة العامة في روسيا، إلى التحقيق في مقتل جنود وضباط الجيش الأحمر في بولندا في 1919-1921.
وقال فولودين: “يجب أن تجري لجنة التحقيق والنيابة العامة في روسيا، تحقيقات شاملة في ملابسات مقتل جنودنا وضباطنا. يجب تحميل بولندا المسؤولية عن قتل وتعذيب اسرى الحرب من الجيش الاحمر”.

وأشار فولودين إلى أن قادة بولندا اليوم “يعتنقون إيديولوجية الديكتاتور جوزيف بيلسودسكي، الذي كانت سياسته قائمة على كراهية روسيا. خلال فترة حكم بيلسودسكي، تم ارتكاب جرائم وحشية ضد الإنسانية في بولندا. وفي 1919-1921، تم قتل وتعذيب أكثر من 30 ألف شخص من جنودنا وضباطنا”.

وشدد رئيس مجلس الدوما على أن “معسكرات الأسرى البولندية لا تختلف عن معسكرات اعتقال النازيين”.

وقال: “اليوم بولندا ترفض التحقيق في هذه الجرائم. وهي تنفي وجود معسكرات موت في أراضيها، وتنكر حقيقة إبادة الأسرى من جنود الجيش الأحمر”.

وتابع فولودين القول: “القيادة البولندية غير قادرة على الاعتراف بأخطائها. هذه الجرائم الدموية لا تسقط بالتقادم. يجب أن نبذل كل الجهود حتى لا يتم نسيان ضحايا هذه المأساة”.

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