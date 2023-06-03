نائب وزير النفط الإيراني: خفض إنتاج “أوبك +” لم يناقش في فيينا

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قال نائب وزير النفط الإيراني، أمير حسين زماني نيا، إن دول أوبك لم تناقش في اجتماع اليوم في فيينا إمكانية خفض إنتاج النفط من قبل أعضاء “أوبك +”.

وذكر أن هذا الموضوع مطروح على جدول أعمال الاجتماع العام للمنظمة غدا.

وأضاف: “لم نناقش هذا الموضوع. هذا الموضوع على جدول الأعمال ليوم غد”.

وفي وقت سابق، صرح وزير النفط والغاز والثروة المعدنية الأنغولي ديامونتينو أزيفيدو، للصحفيين بأن دول أوبك ناقشت القضايا الإدارية في الاجتماع.

ويشار إلى أن اجتماع وزراء النفط في الدول الاعضاء في أوبك، انعقد اليوم بمقر الأمانة العامة للمنظمة في فيينا. وقد غادر جميع وزراء دول أوبك المبنى بالفعل، ولم يرد معظمهم على أسئلة الصحفيين.

وأشار وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى أن الطقس في فيينا اليوم جيد للغاية وتمنى للصحفيين الاستمتاع به.