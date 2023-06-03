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زيلينسكي يؤكد استعداد بلاده لهجوم مضاد لكنه يحذر من التفوق الجوي الروسي

3
JUNE
2023
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الاستعدادات أنجزت لشن هجوم أوكراني مضاد، لكنه نبه الى أن الخسائر البشرية قد تكون جسيمة بسبب التفوق الجوي الروسي.

وقال زيلينسكي في مقابلة نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال السبت: “في رأيي، اعتبارا من اليوم، نعتقد بثقة أننا سننجح”، موضحا أنه يجهل “المدة التي سيستغرقها هذا الامر”.

لكنه نبه الى أن الهجوم سيكون “خطرا” من دون مساعدة غربية أكبر لاحتواء الهجمات الجوية الروسية.

وقال: “يعلم الجميع أن هجوما مضادا من دون تفوق جوي أمر بالغ الخطورة”.

ولفت زيليسنكي الى أن سلاحا واحدا هو منظومة باتريوت الاميركية للدفاع الجوي، كفيل بحماية الاجواء الأوكرانية، مطالبا بتسليم بلاده مزيدا من الأسلحة المماثلة.

وقال ايضا إن “سلاحا (واحدا) يحرم روسيا قدرتها على ترهيب عشرات ملايين الأشخاص: صواريخ باتريوت”.

وقبل قمة حلف شمال الاطلسي المقررة في فيلنيوس في ليتوانيا الشهر المقبل، أقر زيلينسكي بأنه ادرك استحالة انضمام بلاده الى الحلف مع استمرار الغزو الروسي.

وقال: “لا نريد أن نكون عضوا في حلف شمال الأطلسي خلال الحرب. لقد تأخرنا كثيرا. ولكن قولوا لي: كم من الأرواح تساوي جملة في قمة فيلنيوس؟”.

وأضاف: “إذا لم يتم الاعتراف بنا وإذا لم نتلق إشارة في فيلنيوس” بهدف انضمام محتمل مستقبلا، “اعتقد أن لا فائدة من مشاركة أوكرانيا في هذه القمة”.

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