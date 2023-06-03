واشنطن: المحادثات مع الصين ضرورية للحد من إمكان اندلاع نزاع

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أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اليوم أن الحوار بين الولايات المتحدة والصين "ضروري" وسيتيح تجنب حسابات خاطئة قد تؤدي إلى نزاع، بعدما رفضت بكين عقد اجتماع رسمي بينه وبين نظيره الصيني. بحسب "فرانس برس".

تصافح أوستن ونظيره الصيني لي شانغفو وتحدثا لفترة وجيزة للمرة الأولى خلال حفل العشاء الافتتاحي لمؤتمر شانغريلا المخصص للحوار حول المسائل الدفاعية في سنغافورة الجمعة، لكن الخطوة بينهما لم ترق إلى مستوى آمال البنتاغون في حوار جوهري أكثر.

ويجري الوزير الأميركي جولة في آسيا قادته إلى اليابان وستشمل زيارة للهند.