اندونيسيا تقترح خطة لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا

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اقترح وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو في مؤتمر للدفاع والأمن في سنغافورة خطة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.



ودعا وزير الدفاع الإندونيسي روسيا وأوكرانيا إلى الالتزام بوقف فوري لجميع الأعمال العدائية، مشددًا على أن اقتصادات البلدان الآسيوية وإمداداتها الغذائية تضررت بشدة من هذا النزاع.



واقترح وقف إطلاق النار "في المواقع الحالية" وإقامة مناطق منزوعة السلاح يضمنها مراقبون ونشر قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة.



كما اقترح أن يجرى بعد ذلك وفي الوقت المناسب "استفتاء في المناطق المتنازع عليها" تنظمه الأمم المتحدة.



وفي الاقتراح الذي ورد في خطابه أمام مؤتمر حوار شانغريلا حول الدفاع والأمن في آسيا والمحيط الهادئ، أكد ان "اندونيسيا مستعدة للمساهمة من خلال إرسال وحدات لعملية حفظ سلام محتملة تابعة للامم المتحدة".