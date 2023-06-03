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وزير الخارجية المصري يتوجه إلى أنقرة للمشاركة في مراسم تنصيب أردوغان

3
JUNE
2023
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يتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم إلى أنقرة للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. بحسب “روسيا اليوم”.
وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري سيتوجه اليوم السبت إلى العاصمة التركية أنقرة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتمثيل مصر في مراسم حفل تنصيب رئيس تركيا رجب طيب أردوغان.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن مشاركة وزير الخارجية تأتي في إطار التطور الذي يشهده مسار العلاقات المصرية التركية خلال الفترة الأخيرة، وحرص الدولتين على عودة العلاقات الثنائية إلى طبيعتها بشكل كامل بما يحقق طموحات الشعبين المصري والتركي.
ومن المنتظر أن يشارك في حفل تنصيب أردوغان، قادة دول عدة، بحسب رئيس دائرة الاتصالات في إدارة الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون.
وسيؤدي أردوغان اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان وسيزور ضريح أتاتورك (أنيت كابير – النصب التذكاري)، كما سيكون هناك مائدة عشاء، فيما توقع ألطون أن يعلن أردوغان بنهاية الحفل عن تشكيلة جديدة لمجلس الوزراء.

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