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البرلمان التركي الجديد يبدأ عمله بحضور أردوغان

2
JUNE
2023
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يبدأ اليوم الجمعة، رسميا، عمل البرلمان التركي الجديد، وهو البرلمان الثامن والعشرون للجمهورية التركية.
 
وتبدأ الفعاليات الرسمية، ظهرا، أمام نصب مصطفى كمال أتاتورك، في الساحة الرئيسية للبرلمان التركي، بتسليم رئيس البرلمان السابق، مصطفى شينتوب، رئاسة البرلمان، مؤقتا، لأكبر أعضاء البرلمان الجديد سنا، وهو دولت باهتشيلي، رئيس حزب الحركة القومية اليميني، المتحالف مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضمن "تحالف الشعب" الحاكم.
 
ويرأس أكبر الأعضاء سنا، الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، والتي تبدأ عند الساعة الثانية بعد ظهر الجمعة، والتي يؤدي فيها أعضاء البرلمان التركي الجدد، اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان التركي.
 
ويحضر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فعالية أداء اليمين للنواب الجدد، من المنصة المرتفعة في القاعة العامة للبرلمان التركي.
 
ويتكون البرلمان التركي من 600 عضو، وفي الانتخابات التي جرت في 14 مايو الماضي، وبحسب النتائج الرسمية التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، فقد حصل حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يرأسه الرئيس أردوغان، على 268 مقعدا، وحزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة الذي يرأسه كمال كيليتشدار أوغلو الذي كان مرشحا لانتخابات الرئاسة على 169 مقعدا، وحزب الخير القومي المعارض على 43 مقعدا، وحزب الحركة القومية على 50 مقعدا، فيما حصل حزب الرفاه من جديد على 5 مقاعد، واليسار الأخضر 61، والعمال التركي 4 مقاعد.
روسيا اليوم
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