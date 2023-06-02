كوريا الشمالية تعبر عن غضبها بسبب انتقاد الأمم المتحدة والناتو لها

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انتقدت كوريا الشمالية، الأمم المتحدة وحلف "الناتو"، ووصفت انتقاداتهم لإطلاقها قمرا صناعيا للتجسس على أنها تدخل في الشؤون الداخلية.

وجاء انتقاد كوريا الشمالية في رد على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ التي أدانت محاولة الإطلاق ووصفتها بأنها انتهاك خطير لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأكد المدير العام لإدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية جو تشول-سو في بيان أن بيان الأمين العام للأمم المتحدة ينتهك الحق السيادي لدولة عضو ويتدخل في الشؤون الداخلية بشكل غير عادل.

وقال جو إن بلاده ستواصل ممارسة حقها السيادي بما في ذلك إطلاق قمر صناعي للتجسس لإظهار أن الأمم المتحدة لا تنتمي إلى الولايات المتحدة.