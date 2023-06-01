نطالب الحلفاء بإمدادنا بمنظومات باتريوت للدفاع الجوي ومقاتلات جوية.

لا توجد منطقة في أوروبا هي في مأمن من الحرب.

الشكوك حول انضمام أوكرانيا إلى الناتو تعرّض أوروبا للخطر.

ومن المقرر أن تظهر القمة الدعم للبلدين، أوكرانيا ومولدوفا، في وقت تستعد فيه كييف لشن هجوم مضاد على القوات الروسية.

وقال زيلينسكي وبجواره مايا ساندو رئيسة مولدوفا "ندعم مولدوفا وشعبها في تكاملهم مع الاتحاد الأوروبي. لقد ساندتم شعبنا ولاجئينا الذين فروا في أول أيام الحرب ولن ننسى ذلك أبدا"، وفقا لرويترز.

وأضاف "مستقبلنا في الاتحاد الأوروبي. أوكرانيا مستعدة أيضا للانضمام لحلف شمال الأطلسي".

وتستضيف مولودوفا قمة الجماعة السياسية الأوروبية في قلعة تبعد نحو 20 كيلومترا عن الأراضي الأوكرانية.