رسميا.. إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في تركيا

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أصدرت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، اليوم الخميس، النتائج النهائية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 مايو الماضي.

ووفق بيان صادر عن الهيئة العليا للانتخابات فإنه تم الانتهاء من الاعتراضات، وأرسلت النتائج النهائية لانتخابات الإعادة الرئاسية إلى الجريدة الرسمية لإعلانها.

وفي انتخابات الإعادة لاختيار الرئيس، أدلى 52 مليون و93 ألفا و 375 ناخبا محليا بأصواتهم، وبلغ معدل التصويت 85.72 في المئة.

ووفقا للنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، فقد حصل رجب طيب أردوغان على 52.18 في المئة من الأصوات، وحصل كمال كيليتشدار أوغلو على 47.82 في المئة من الأصوات.

وكانت الجولة الأولى من الانتخابات جرت في 14 مايو 2023، حيث حصد أردوغان 49.52 % من أصوات الأتراك مقابل 44.48 % لكيليتشدار أوغلو، ما استدعى القيام بجولة إعادة يوم 28 مايو، حيث فاز أردوغان بولاية جديدة تستمر حتى عام 2028.