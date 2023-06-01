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البيت الأبيض يعلق على رغبة مساعدة سابقة لبايدن الانتقال للعيش في روسيا

1
JUNE
2023
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قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إنه لا سبب لاعتبار هجرة مساعدة سابقة لجو بايدن، المزمعة إلى روسيا "عملية تأثير" روسية، مرجحا أن تكون هذه محاولة لتعقيد إعادة انتخاب الأخير.
 
وفي حديثها في مؤتمر صحفي في موسكو، أعلنت الكاتبة والناشرة تارا ريد عن خطط للتقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية. وتشتهر ريد باتهامها بايدن بالتحرش الجنسي خلال عملها معه عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ، في حين يصف الرئيس الحالي ادعاءاتها بالكاذبة.
 
وقال كيربي عندما سأله أحد المراسلين عما إذا كان البيت الأبيض يعتبر تصرفات ريد "جزءا من عملية تأثير روسية": "لم أر أي أدلة أو إثبات لذلك".
 
وأضاف المسؤول الذي يعمل منسقا للاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي: "سأترك هذه المواطنة الروسية المحتملة لتعبر عن نواياها ودوافعها بنفسها".
 
وكرر كيربي الاتهامات المزعومة بمحاولة تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية.
 
وقال: "لن يكون مفاجئا لأي شخص إذا أظهر بوتين اهتماما بمنع الرئيس بايدن من الفوز في الانتخابات أو التدخل في عمله".
 
وأعلن بايدن في وقت سابق عن نيته الترشح لولاية ثانية في عام 2024.
روسيا اليوم
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