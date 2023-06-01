"بلومبرغ": إيلون ماسك عاد إلى المركز الأول في ترتيب أغنى أغنياء العالم

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عاد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، مؤسس شركتي "تيسلا" و SpaceX ومالك تويتر، يوم أمس الأربعاء مجددا ليتصدر قائمة "بلومبرغ" لأغنى أثرياء العالم.

ووفقا لبيانات الوكالة، باتت ثروة ماسك تقدر بـ 192.3 مليار دولار. وبذلك تفوق ماسك، على برنارد أرنو رئيس مجموعة شركات LVMH ( Louis Vuitton Moet Hennessy) الذي تقدر ثروته بـ 186.6 مليار دولار.

وجاء ثالثا في قائمة أغنى شخص في العالم وفقا لتقييم الوكالة، مؤسس شركة "أمازون" جيف بيزوس، الذي تبلغ ثروته حوالي 144 مليار دولار.

وأشارت الوكالة إلى أن أصول ماسك، البالغ من العمر 51 عاما، زادت بأكثر من 50 مليار دولار هذا العام، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع سعر أسهم شركته "تيسلا".