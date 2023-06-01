بريطانيا.. مقتل طفلين وإنقاذ 8 آخرين من الغرق في حادث مجهول

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لقي طفلان مصرعهما بعد حادث لم تعرف ملابساته في شاطئ بورنماوث، البريطاني حيث تم سحب 8 آخرين من البحر واعتقال رجل للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل غير متعمد.

توفيت فتاة تبلغ من العمر 12 عاما وصبيا يبلغ من العمر 17 عاما بعد أن تم إنقاذهم بعد ظهر يوم الأربعاء على شاطئ بورنماوث، الذي كان مكتظا بالذين يقضون إجازات نصف العام مع ارتفاع درجات الحرارة.

وتم احتجاز رجل في الأربعينيات من عمره، يعتقد أنه كان في الماء وقت الحادث، للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل غير متعمد، وبدأ التحقيق في ملابسات الحادث.

وقال رئيس المباحث نيل كوريجان إن "الشاطئ كان مزدحما للغاية وقت وقوع الحادث. نحن في المراحل الأولى من تحقيقنا وسنطلب من الناس عدم التكهن بالظروف المحيطة بالحادث".