بيسكوف يجيب عن موعد لقاء بوتين وأردوغان

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أجاب المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بشأن اللقاء المرتقب بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الأربعاء، حيث قال إن الرئيسين “أكدا في محادثة هاتفية عزمهما عقد لقاء شخصي في المستقبل المنظور، ويتم الآن الإعداد لمكان وتوقيت هذا اللقاء”.

وأشار بيسكوف إلى أن المحادثة الهاتفية التي هنأ فيها بوتين أردوغان على فوزه في الانتخابات تضمنت تأكيد الزعيمين عزمهما على عقد لقاء ثنائي في المستقبل المنظور.

وكانت الصحفية في مكتب صحيفة “حريت” التركية بالعاصمة هند فرات قد اقترحت أن يقوم بوتين بزيارة الجمهورية التركية في “زيارة منفصلة وخاصة” بعد تنصيب أردوغان. إضافة إلى قولها إنه “بعد بوتين، سيأتي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى تركيا”.