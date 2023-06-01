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‏جهاز الأمن الأوكراني يصادر أصول نائب سابق من مقاطعة خيرسون

1
JUNE
2023
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اتهم جهاز الأمن الأوكراني غيابيا، نائبا سابقا بمقاطعة خيرسون الروسية من حزب “منصة المعارضة من أجل الحياة” بالخيانة وقام بمصادرة أصوله.
وجاء في التقرير: “صادرت إدارة أمن الدولة أصول نائب من منصة المعارضة من أجل الحياة “.

وبحسب جهاز الأمن، فقد “اتهم النائب بالقيام بأنشطة تعاونية والخيانة بموجب الأحكام العرفية”. كما تدعي إدارة أمن الدولة أن “النائب السابق للمجلس الإقليمي، بعد دخول منطقة خيرسون إلى روسيا، ترأس وزارة الزراعة والثروة السمكية في المنطقة”.

ولم تذكر اسم عائلة المتهم والوقت الذي تولى فيه منصبه في حكومة المنطقة.

وأوضحت إدارة أمن الدولة أنه “تم حظر أكثر من 400 قطعة عقارية من المدعى عليه، بما في ذلك 350 قطعة أرض بمساحة إجمالية تزيد على 1200 هكتار، وعشرات المركبات، و 15 حسابا مصرفيا”، وتم “نقل الحقوق والعلامات التجارية والحسابات المصرفية الخاصة به إلى الوكالة الوطنية الأوكرانية وإدارة الأصول”.

كما أشارت أن المتهم “يواجه حكما بالسجن مدى الحياة”.

يذكر أن حزب “منصة المعارضة – من أجل الحياة” هو القوة السياسية المعارضة الرئيسية في أوكرانيا، وبقرار من مجلس الأمن القومي والدفاع في مارس 2022، تم تعليق أنشطة الحزب، إلى جانب أحزاب المعارضة الأخرى، وحظرتها المحكمة لاحقا.

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