مدفيديف: تصدينا بنجاح لهجمات سيبرانية خارجية خلال انتخابات “روسيا الموحّدة”

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أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، عدم تسجيل انتهاكات خطيرة خلال انتخابات حزب “روسيا الموحدة” التمهيدية، مؤكدا أن النظام تصدّى بنجاح لهجمات سيبرانية عديدة من الخارج.

هذا وقد انتهت الانتخابات التمهيدية لحزب “روسيا الموحّدة” يوم 28 مايو الجاري، مشيرا إلى أنه “لم تسجّل انتهاكات خطيرة، لقد نجح النظام في صد عدد كبير من الهجمات الإلكترونية، وبالطبع، كان هناك الكثير منها، وجميعها بالطبع من الخارج”.

وأضاف مدفيديف خلال اجتماع الهيئة العامة لحزب “روسيا الموحّدة”: “كان أصدقاؤنا هم من حاولوا تعطيل هذه الإجراءات التي نقوم بها، ولكنهم لم ينجحوا، ويمكن اعتبار عملية التصويت صحيحة”.

ولفت مدفيديف إلى أن التصويت كان هذا العام – في جميع المناطق التي ستجرى فيها الانتخابات خلال سبتمبر كان إلكترونيا، باستثناء بعض المقار الجديدة – حيث تم استخدام الصيغة المختلطة في للتصويت هناك.

تجدر الإشارة إلى أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، كان قد أعلن منتصف أبريل الفائت، أن البنتاغون ودول الناتو يقفان وراء هجمات إلكترونية ضخمة، مصدرها أوكرانيا، على البنية التحتية الحيوية لروسيا.

وجاء في البيان حينها: “في سياق تحليل التهديدات الحاسوبية التي تم تحديدها، تم الحصول على بيانات تشير إلى استخدام الأراضي الأوكرانية من قبل الولايات المتحدة ودول الناتو لشن هجمات حاسوبية واسعة النطاق على منشآت مدنية في روسيا”.

وشدّد البيان على أنه “في الوقت الحالي، يتم استخدام البنية التحتية لشبكة أوكرانيا من قبل وحدات العمليات السيبرانية الهجومية في الدول الغربية، مما يسمح لها باستخدام أنواع جديدة من الأسلحة السيبرانية سرا”.. وتابع: “من أجل إخفاء تورطها تسعى واشنطن إلى تقديم أوكرانيا فقط بصفتها صاحبة الهجمات الإلكترونية، أي جماعة الهاكرز IT Army of Ukraine، التي نفذت آلاف الهجمات الحاسوبية على مصادر المعلومات الروسية”.