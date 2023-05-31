مسؤول هندي جفف سداً للبحث عن هاتفه!

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فرضت الحكومة الهندية غرامة 640 دولاراً على مسؤول تصدّر عناوين الصحف بعد قيامه بتجفيف سد لاستعادة هاتفه الذي سقط في الماء.

ووفقاً لشبكة «بي بي سي» البريطانية، فقد أُمر المسؤول الحكومي راجيش فيشواس، الذي يعمل مفتش طعام، بدفع 642 دولاراً (حوالي 53 ألف روبية) لضخ ملايين لترات المياه خارج السد دون الحصول على إذن من السلطات.

وكان هاتف فيشواس من ماركة «سامسونغ»، وتبلغ قيمته نحو 1200 دولار (100 ألف روبية)، وقد سقط في سد خيركاتا، بولاية تشاتيسجاره وسط الهند، الأسبوع الماضي أثناء التقاطه صورة «سيلفي».

وادعى المسؤول أنه بحاجة إلى استرداد الهاتف «لأنه يحتوي على بيانات حكومية حساسة».

وصرح قائلاً في بيان فيديو نقلته وسائل الإعلام الهندية إنه بعد فشل الغواصين المحليين في العثور على الهاتف، اضطر لدفع ثمن مضخة ديزل جرى جلبها للموقع.

وأضاف أنه حصل على إذن شفهي من مسؤول لتصريف «بعض المياه في قناة قريبة»، مضيفاً أن ذلك المسؤول أفاد بأن ذلك الإجراء «سيفيد في الواقع المزارعين الذين سيحصلون على المزيد من المياه».

واستمرت المضخة في العمل لعدة أيام، مما أدى إلى إفراغ ما يقرب من مليوني لتر (440 ألف غالون) من المياه - وهو ما يكفي لري 6 كيلومترات مربعة (600 هكتار) من الأراضي الزراعية.

لكن بحلول الوقت الذي تم العثور فيه على الهاتف، كان قد توقف تماماً عن العمل بعد أن امتلأ بالماء.

وواجه فيشواس اتهامات بإساءة استخدام منصبه، وتم إيقافه عن العمل بسبب الحادث.

وقالت إدارة الري بولاية تشاتيسجاره إن ما فعله فيشواس كان «غير قانوني» و «يعاقب عليه قانون الري في الولاية»، ولذلك تم فرض غرامة مالية عليه قدرها 642 دولاراً (حوالي 53 ألف روبية).