ماكرون اتهم سلطات كوسوفو بعدم الالتزام باتفاق الوساطة الأوروبية

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ألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ب "اللوم على سلطات كوسوفو لعدم احترام اتفاق الوساطة مع صربيا الذي توسطت فيه شخصيات بارزة في الاتحاد الأوروبي"، بحسب وكالة "روسيا اليوم".

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي جمعه بنظيرته السلوفاكية سوزانا كابوتوفا، على هامش منتدى "غلوبسيك" في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا: "إن سلطات كوسوفو فشلت في الالتزام باتفاق الوساطة مع صربيا، الذي توسطت فيه شخصيات بارزة في الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف تسريع اندماجها في الكتلة".



وأضاف: "اتخذت سلطات كوسوفو قرارا بعدم احترام الاتفاق الذي تم التوصل إليه، والعملية التي بدأت في ظل الوساطة الأوروبية، وأحرزت تقدما كبيرا، بمشاركة الاتحاد الأوروبي والمستشار الألماني أولاف شولتس".



وشدد ماكرون، على أن "جميع الأطراف أوضحوا لسلطات كوسوفو أن من الخطأ المضي في الانتخابات المحلية التي جرت في شهر نيسان الماضي".