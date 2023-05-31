“بلومبرغ”: حلفاء كييف يعارضون استهداف روسيا

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أفادت وكالة “بلومبرغ” الأميركية، اليوم الأربعاء، أنّ حلفاء أوكرانيا الأميركيون والأوروبيون يتبعون سياسة توخي الحذر بشأن الهجمات الأوكرانية داخل روسيا، وسط مخاوف من أنّ التصعيد المُحتمل قد يجرّهم إلى حربٍ أوسع.

وتنقسم آراء الدول الداعمة لأوكرانيا حول كيفية مواجهة موسكو، ولا سيما بعد استهداف الأراضي الروسية بشكلٍ متزايد، فواشنطن اتجهت علناً إلى معارضة استراتيجية الهجمات داخل روسيا، وفق “بلومبرغ”.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إنّ “من حقّ أوكرانيا إبراز قوتها خارج حدودها وذلك لتقويض قُدرة روسيا”، لكن الحلفاء الآخرين كانوا أكثر حذراً.

بدوره، أوضح مسؤولٌ فرنسي أنّه “بينما تدعم باريس حق أوكرانيا في الدفاع عن نفسها لا ينبغي استخدام الدعم العسكري الفرنسي لمهاجمة روسيا”.

وقال دبلوماسي أوروبي آخر إنّ “الحلفاء لا يميلون لمناقشة المسألة لأنها مثيرة للانقسامات”.

وأعلن أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ أنّ “الحلف مُتردد في الانخراط في استخدام الأسلحة الغربية لمهاجمة روسيا”، مشيراً إلى أنّ “الخيارات العملياتية بشأن كيفية استخدامهم (الغرب) للأسلحة يجب أن يتخذها الأوكرانيون أنفسهم، فالخيارات أمامنا صعبة”.