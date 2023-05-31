إسرائيل تنشر معلومات وصورا لأول مرة عن هزيمتها في حرب 1973

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واصلت وسائل الإعلام الإسرائيلية نشر الوثائق والصور النادرة لحرب السادس من أكتوبر عام 1973 التي تلقت فيها هزيمة ساحقة من الجيشين المصري والسوري بالسلاح السوفيتي.

وعلى الموقع الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الدفاع الإسرائيلية آلاف الوثائق المتنوعة من الأيام التي سبقت الحرب، من الحرب نفسها ومن لجنة التحقيق التي شكلت بعدها.

وفي إحدى الوثائق الموجودة الآن بالموقع والمعروضة للجمهور العام، تفاصيل كشفت لأول مرة عن اليوم السابق على اندلاع الحرب والتي جاء فيها: "يبدو لنا أن هناك تنسيقا بين خطوات مصر وسوريا، إن جيوش مصر وسوريا جاهزان بالفعل للحرب".

ويحتوي الموقع على 15301 صورة فوتوغرافية و 6085 وثيقة و 215 فيلما و 40 تسجيلا صوتيا و 169 خريطة لها القدرة على توضيح مشهد المعارك واعتبارات ومداولات صناع القرار والأحداث الدرامية في القتال.

وبمناسبة الذكرى الخمسين لحرب "يوم الغفران" التسمية العبرية لحرب أكتوبر 1973، والتي ستوافق أكتوبر المقبل من هذا العام، أطلق أرشيف الجيش الإسرائيلي في وزارة الدفاع الخميس الماضي موقعا إلكترونيا كبيرا وشاملا، يحتوي على عشرات الآلاف من الوثائق والصور مقاطع فيديو وتسجيلات وشهادات من الحرب.

ومن بين المواد الأرشيفية التي تم الكشف عنها على الموقع لأول مرة، الجزء الأكبر من المواد الاستخبارية من الشهر السابق للحرب، والتي قدمها رئيس جهاز الأمن الوطني اللواء إيلي زيرا إلى لجنة "أجريانت" والعديد من المذكرات للعميد يوئيل بن بورات عن فشل المخابرات الإسرائيلية وعدم التحذير رغم كثرة الاخبار والعلامات التي تدل على اقتراب اندلاع حرب من جانب مصر وسوريا.

وقالت إحدى الوثائق إنه في اليوم السابق للمعركة، في 5 أكتوبر 1973، أفاد جمع المعلومات الاستخباراتية عن سرعة إجلاء نساء وأطفال السوفيت من سوريا، في ظل الأنباء عن تحليق 5 طائرات أيروفلوت إلى مصر في نفس وقت تحليق الطائرة إلى سوريا.