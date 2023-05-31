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بالفيديو- معركة بالرصاص بين لبنانيين وعراقيين في البرازيل!

31
MAY
2023
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اندلع شجار عنيف بين عشرات اللبنانيين والعراقيين في شارع موصوف بأنه القلب التجاري الشعبي لعاصمة البرازيل الاقتصادية، سان باولو المقيم بولايتها أكثر من 7 ملايين لبناني.

ونقل موقع مجلة Veja عن الشرطة، أن كل شيء بدأ السبت الماضي، حين زار أفراد من العائلة اللبنانية محلا للعائلة العراقية بشارع 25 de Março المخصص لبيع الألبسة الجاهزة والأقمشة بالجملة في الوسط التجاري، وطالبوها بدين استحق عليها، فحدث شجار أصيب خلاله أحد الزائرين بطعنة سكين بسيطة، لذلك لم تنته الحال كما كانوا يأملون، بل احتدمت، وحملتهم على العودة الاثنين بأعداد كبيرة، وبدقائق اندلع الشجار، الذي تطور إلى إشكال مسلح (سكاكين ومسدسات).

وحسب المعلومات فإن الشجار كان متسع الرقعة إلى درجة ضاق به الشارع، لكثرة عدد من شاركوا فيه، ممن قدرت الشرطة أن عددهم يزيد عن 80 من كافة الأعمار، وهو ما اضطرها إلى إغلاق معظم الشوارع المؤدية إلى المنطقة، وبعض المحلات.

ومع أن بعض المتشاجرين تسلحوا بسكاكين ومسدسات، إلا أن الشجار الذي بدأ بخلاف تجاري بين أفراد العائلتين، لم يتسبب سوى بجروح أصابت لبنانيا، لم تذكر اسمه قناة RecordTV التلفزيونية المحلية، بل ذكرت أن سيارة إسعاف نقلته للعلاج في مستشفى قريب.

روسيا اليوم
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