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تفكيك شبكة إجرامية دولية تضم مغاربة وسوريين

31
MAY
2023
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فككت السلطات في إيطاليا وإسبانيا، بدعم من الشرطة الأوروبية "يوروبول" شبكة إجرامية ذات امتداد دولي متخصصة في غسل الأموال تضم 33 فردا من جنسية مغربية وسورية وإيطالية وألبانية وكولومبية.
 
ونقل موقع هسبريس الإخباري عن يوروبول أن الأشخاص الموقوفين تكتلوا داخل منظمة تضم شركات عالمية عديدة لغسل الأموال المتحصلة من أنشطة غير مشروعة؛ من بينها إخفاء مصدر عائدات المخدرات المروجة بأوروبا والقادمة من أميركا الجنوبية.
 
واعتمدت الشبكة في تغطية أنشطتها غير المشروعة على تنفيذ معاملات تجارية عبر شركات للإلكترونيات كالهواتف ثم الأدوية، منتشرة في جميع أنحاء العالم؛ من بينها شركات متمركزة في الصين وتركيا والولايات المتحدة الأميركية، بحسب هسبريس.
 
وأكدت الشرطة الأوروبية، وفقا لهسبريس أن تفكيك هذه الشبكة، التي بدأ التحقيق ورصد تحركاتها بتنسيق مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية "يوروجاست " منذ مايو 2020، أسفر عن مُصادرة نحو 18.5 ملايين يورو كأصول مالية.
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