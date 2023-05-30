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متهمة بارتكاب 19 جريمة قتل.. السبب "هاتفها المحمول"

30
MAY
2023
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اتهمت الشرطة في غويانا طالبة في سن المراهقة بإشعال حريق عمدا في مهجع للفتيات، ما أسفر عن مقتل 18 من زملائها في المدرسة وصبي يبلغ من العمر 5 سنوات، الإثنين، تم توجيه الاتهام إليها كشخص بالغ بارتكاب 19 تهمة قتل.
 
مثلت الفتاة البالغة من العمر 15 عامًا تقريبًا أمام جلسة الاستماع في محكمة جنوب العاصمة جورج تاون، وصدر أمر باحتجازها في انتظار إجراءات أخرى في المحكمة.
 
يزعم المحققون أنها أشعلت النيران في مدرسة مهدية الثانوية في 21 مايو غضبا من المسؤول عن مصادرة هاتفها المحمول. تخدم المدرسة الداخلية الحكومية قرى السكان الأصليين النائية في جنوب غرب البلاد.
 
لم يُسمح للمدعى عليها بالمرافعة في التهم، وسوف تمثل أمام المحكمة للمرة الثانية في 5 يوليو عندما سيحدد محامو الدولة والدفاع ما إذا كانوا مستعدين لبدء محاكمة أولية أم لا. في حالة إدانتها، يمكن أن تواجه المدعى عليها السجن المؤبد.
 
بدأ الحريق في المدرسة قبل منتصف الليل بقليل، حيث أصيب أكثر من 20 طالبا بجروح، بينما قام رجال الإنقاذ بسحب 20 آخرين على الأقل من المبنى.
 
وتم نقل أحد الطلاب المصابين بجروح خطيرة إلى مستشفى في نيويورك لتلقي العلاج المتخصص، بينما غادر معظمهم المستشفى.
 
يذكر أن الأبواب الخمسة كانت مقفلة بمفاتيح من الداخل.
 
وقال مستشار الأمن القومي، جيرالد غوفيا، إن مدير المبنى، أو أم المنزل، أغلقت جميع الأبواب لمنع الطالبات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 12 و18 عامًا من التسلل إلى الخارج للتواصل الاجتماعي في مدينة التعدين مع الذكور البالغين.
 
أصيبت المسؤولة بالذعر وتخبطت بالمفاتيح بينما اندلع الحريق في المبنى.
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