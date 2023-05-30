بايدن يبحث مع أردوغان مسألة انضمام السويد إلى حلف الناتو

A + A -

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنه ناقش مسألة انضمام السويد إلى حلف الناتو، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدا أنهما سيواصلان بحث هذه المسألة الأسبوع المقبل.

بايدن يبحث مع أردوغان مسألة انضمام السويد إلى حلف الناتوبيع مقاتلات "إف-16" إلى تركيا.. الرغبة موجودة لدى إدارة بايدن لكن ما المانع؟

أضاف بايدن للصحفيين: "تحدثت مع الرئيس أردوغان وهنأته على إعادة انتخابه رئيسا لتركيا لولاية ثالثة".

وتابع: "ما زال أردوغان يريد التفاوض في مسألة شراء تركيا لمقاتلات "إف-16" الأمريكية".

وردا على سؤال حول التقدم المحرز في مسألة انضمام السويد إلى حلف الناتو، أجاب بايدن: "أثرت مسألة انضام السويد إلى حلف الناتو مع أردوغان، وأخبرته بأننا نريد احراز تقدم بهذا الصدد، واتفقنا على بحثها الأسبوع المقبل، لذا دعونا ننتظر النتائج".

وتفاوضت أنقرة وواشنطن في وقت سابق على بيع 40 طائرة جديدة من طراز "F-16" و79 مجموعة تحديث، لكن العملية تنتظر موافقة الكونغرس الأمريكي.

واعترض بعض أعضاء الكونغرس على البيع، وربطوا موافقتهم مع رفض أنقرة المصادقة على انضمام السويد إلى حلف الناتو، فيما ترفض تركيا ربط المقاتلات بانضمام السويد للحلف.